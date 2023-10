Los Rey | Capítulo 84 | El nuevo Grupo Rey

Many quiere hacer cambios en la dirección de Grupo Rey y todos están de acuerdo en quitarle a Vado un poco de poder, pero al no poder hacer nada la respecto, decidió limpiar sus pisadas. Quino quiere ver a su papá y tomó las llaves del carro para manejar, pero por su pierna, aún no puede hacerlo y su viaje terminó en accidente. Rosario y su hija tuvieron que volar de emergencia con ayuda de Jenny, pues estaban en peligro.

