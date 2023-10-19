Autenticando...
  • Cerrar Sesión
a mas nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los Rey | Capítulo 84 | El nuevo Grupo Rey

Los Rey hicieron una junta de emergencia para quitarle a Vado el poder que tanto presume y los ha llevado a la bancarrota. Many quiere cambiar para bien a la empresa.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Many quiere hacer cambios en la dirección de Grupo Rey y todos están de acuerdo en quitarle a Vado un poco de poder, pero al no poder hacer nada la respecto, decidió limpiar sus pisadas. Quino quiere ver a su papá y tomó las llaves del carro para manejar, pero por su pierna, aún no puede hacerlo y su viaje terminó en accidente. Rosario y su hija tuvieron que volar de emergencia con ayuda de Jenny, pues estaban en peligro.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!

Tags relacionados
Novelas
Novelas mexicanas completas

Más de a más +