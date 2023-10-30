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Los Rey | Capítulo 91 | Cásate conmigo

Lorenza y Lucía fueron a visitar al “Chino”, peor de inmediato se dieron cuenta de que no está bien y en su desesperación, le pidió matrimonio a Lorenza.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Lorenza y Lucía querían darle ánimos al “Chino”, pero lo único que recibieron fue que las corriera del restaurante, pero en medio de su ira, le propuso matrimonio a Lorenza. Vado convenció a Carmen para que diera el golpe final y pasara el dinero de Aurora a otra cuenta donde nadie podrá encontrarlo. Jenny le confesó a Matías que se siente atraída por él y Lorenza los descubrió en el momento equivocado.

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