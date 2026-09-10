“Estoy lista para salvarme": Karol Rojas se va al Duelo de Eliminación de Exatlón México, mientras que el Equipo Azul se mantiene intacto
Karol Rojas, la atleta del Equipo Rojo es posicionada para el Duelo de Eliminación tras su derrota con el Equipo Azul, en riesgo de salir de Exatlón México
En la Zona de Peligro Karol Rojas es enviada al Duelo de Eliminación de Exatlón México, ante la inminente derrota, ella asegura que se encuentra lista para enfrentarse al circuito, haciendo lo posible por salir adelante y mantenerse en el reality deportivo.