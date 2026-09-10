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Exatlón México 2024
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“Se me hizo raro el distanciamiento": Jerry Lizárraga es confrontado por Christian Carrillo en Exatlón México

Christian Carrillo habla por teléfono con Jerry Lizárraga para confrontarlo ante el distanciamiento que tuvieron en Exatlón México y por el cambio de equipos

Hablan fuertemente Christian Carrillo y Jerry Lizárraga, detallando que el atleta del Equipo Rojo no era invitado a ciertas salidas, por lo que se sentía excluido, por lo que decidió alejarse ya que no le gusta rogar, una confrontación inesperada en Exatlón México.

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