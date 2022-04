Marjorie de Sousa asegura que su hijo no necesita a Julián Gil.

La polémica entre Marjorie de Sousa y Julián Gil continúa, pues la actriz venezolana sorprendió al asegurar que el pequeño Matías sabe todo lo que ha ocurrido entre ellos.

En un encuentro de medios, la actriz de telenovelas se dijo despreocupada por lo que vaya suceder, ya que dejó claro que su hijo está consciente de todo lo que ha sucedido.

“Matías es un niño muy sano, muy centrado. Y Matías está enterando de muchas cosas; jamás se va a envenenar su corazón. Y, la verdad, que es un proceso que poco a poco va a ir viendo. Él sabe, nos ve en televisión, prendes la televisión y siempre salimos; entonces, no puedes esconder eso ¡no!”, reveló.

“Dejé mucho tiempo de hablar de ese tema. Estoy trabajando, me va muy bien. Gracias a Dios estoy muy bien y puedo seguir adelante”, añadió.

Marjorie de Sousa responde al hijo de Leticia Calderón

La sudamericana se dijo entusiasmada por conocer a Luciano, hijo de Leticia Calderón, quien presume ser su fan número uno con videos en redes sociales.

“Lo amé (a Luciano Collado). Les tengo que confesar que Lety (Calderón) y yo tenemos más de un mes tratando de vernos, porque le voy a dar la sorpresa a Luciano, y resulta que no hemos coincidido. Va a ser sorpresa porque de aquí a que nos encontremos. Lety está grabando, me puse a grabar, regresé; luego se fue ella, se enfermó, luego me enfermé. Dije ‘Lety ¿es en serio?'; ya nos reímos. Pero bueno, sé que pronto se va a dar ese encuentro”.

Será en las próximas semanas cuando se pueda consumar este encuentro que podría revolucionar las redes sociales, pues Luciano es amante de las plataformas digitales, ya que busca independizarse aprendiendo todo lo que pueda de su mamá Lety Calderón.

