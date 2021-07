“Mirada de Mujer”, una de las telenovelas más importantes de la TV.

“Mirada de Mujer” es una de la telenovelas más exitosas y famosas de los últimos años en nuestro país, y marcó a toda una generación de televidentes.

NO TE PUEDES PERDER Te mostramos a todos los famosos que han estado en “La Loba” y en “Gata Salvaje”

Es la historia de María Inés, una mujer adulta que, a pesar de tener una familia ejemplar, se da cuenta de lo poco realizada que se siente al no haber cumplido sus sueños ni vivir su vida en plenitud. Por si no fuera poco, en el centro de esta crisis, su familia se quiebra y su esposo se vuelve a enamorar de una mujer más joven. Sus hijas la culpan de esto, y su madre la incita a seguir luchando por su exmarido, un hombre que ya no siente nada por ella.

María Inés nunca se imaginó que conocería a Alejandro, un hombre divorciado mucho más joven que ella. Alejandro llega a su vida para darle un segundo aire, la apoya incondicionalmente, la hace sentir como mujer y no solo como una madre abandonada. Gracias a él, María Inés encuentra la energía y la motivación para perseguir todo lo que había soñado, y poder cumplir cada uno de sus sueños.

TE PUEDE INTERESAR Marlene Favela, una actriz que tiene muchísimo talento

“Mirada de Mujer” fue también la telenovela que incrementó la batalla entre las televisoras de México. Los ratings eran sumamente favorables para la televisora que transmitía la telenovela, y su competencia intentó, de varias maneras, tratar de distraer al televidente de estos números.

Sin embargo, se hizo un excelente trabajo en este proyecto, y el público pudo conectar con todos los personajes en la pantalla chica, haciendo de estos, todos unos símbolos entre los televidentes.

Pronto podrás volver a sentir toda la emoción de ver a María Inés, Alejandro, y a todos los integrantes de “Mirada de Mujer”. Solo por la señal de a más +.

Espérala.