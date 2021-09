Te contamos más de las relaciones más polémicas en “Mirada de Mujer”.

Las relaciones en la televisión han cambiado.

En el presente, es más común poder ver relaciones entre personas con una gran diferencia de edad e incluso de diferentes orígenes, pero no siempre fue así. “Mirada de Mujer” fue una de las telenovelas más importantes de la televisión en nuestro país, los temas que abordó esta telenovela hicieron que se marcara un antes y un después en la manera en la que las historias son contadas en la televisión.Tomemos, por ejemplo, la relación entre la mejor amiga y el hijo de María Inés: Paulina y Andrés. Es muy fácil concebir relaciones donde el hombre sea considerablemente mayor que la mujer, pero estos dos personajes nos sorprendieron al iniciar una relación aún cuando Paulina era mucho mayor que el joven Andrés.

Esta historia de pasión era inaudita, aunque tendríamos que entender por qué se originó esta relación tomando en consideración también el entorno social de la pareja. Andrés era el hijo de un matrimonio fallido, era un joven tímido y tenía ganas de poder crecer y experimentar. Paulina era una mujer adulta que vivía en un eterno círculo de adulterio y libertinaje, sin compromisos y sin responsabilidades con alguien más que no fuera ella misma. Aunque ambos personajes se conocían previamente, fue hasta el despertar sexual de Andrés que comenzó a notar toda la hipersexualidad de Paulina y sentirse atraído por su sensualidad. Fue así como ella se convirtió en la primer mujer con la que tuvo una experiencia sexual, factor determinante para que él no pudiera olvidarla. Sin quererlo, ambos se embarcan en un viaje de bajas pasiones y mucho temor. ¿Qué pasaría si María Inés se llegara a enterar de lo que estaba sucediendo entre los dos? Para Andrés no tenía mucha importancia, ya que jugaba con la carta de la inocencia. Y para Paulina, al ser él hijo de su mejor amiga, la pasión y el disfrutar se veía opacado por el remordimiento y temor de que esto pudiera lastimar la relación que tenía con María Inés.

Gracias a esto se pudo abordar de una manera más “libre” y “moderna” la cuestión de las relaciones personales dentro de las telenovelas. Los televidentes y los críticos quedaron sorprendidos por la madurez con la que “Mirada de Mujer” pudo contar también esta historia, mostrando a dos personajes con sentimientos, dolencias y pasiones reales.

Pero esa no fue la única relación “escandalosa” que se desarrolló en esta gran historia. La pareja principal de toda la telenovela fue la de María Inés y Alejandro. El tema de la diferencia de edad entre los dos protagonistas fue uno de los ejes en los que se desarrolló toda la telenovela. El televidente no estaba acostumbrado a este tipo de relaciones ni este tipo de historias, contadas desde las realidades de muchas mujeres mayores que se dan una oportunidad de amar o conocer personas sin importar la edad. María Inés estaba decidida a darle un giro radical a su vida para poder conectar con sus sentimientos de descubrimiento, de deseo y de poder vivir todo lo que se había perdido. Alejandro, por otra parte, seguía con la ilusión de la vida. Ambos personajes tienen distintas peleas personales a lo largo de toda la historia, anteponiendo el deseo y el amor que llegó a crecer por el otro.

Estas son algunas de las razones por las que “Mirada de Mujer” se ha vuelto todo un ícono de la televisión en nuestro país.

