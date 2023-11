Huérfanas | Capítulo 52 | Rodrigo visita a Bradley

Rodrigo acude al careo con Bradley; al llegar, Bradley se altera y lo amenaza, pero él decide no seguirle el juego. Diana le pide disculpas a Aralia por haber hecho las cosas mal y le promete hacer las cosas de lka mejor manera. Los encuentros entre Antonio y Aurora cada vez son más, deben tener cuidado de que no los descubran. Diego da a conocer ante los socios de la empresa a su hija Maripili como su representante, Aralia no lo esperaba y se queda sorprendida. Maripili le propone a Rodrigo ayudarle a recuperar a Aralia.