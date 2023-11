Huérfanas | Capítulo 56 | Maripili no deja a Fabrizio

Rodrigo habla con Aralia, él le habla sobre la desconfianza que le genera César pero ella parece confiar ciegamente; además, Rodrigo le cuenta a Aralia sobre lo que sucedió con Bradley. Descaradamente, Yesmin dice que Aralia y Bradley son un estorbo en su vida y que le gustaría que se murieran. Rodrigo encara a César y le pregunta las intenciones con Aralia, César niega tener una intención más que de amistad y que busca ayudarla, pero Rodrigo sabe que así no son las cosas. Fabrizio batea una vez más a Maripili, pero ella insiste en que lo ama y que no busca a otro hombre que no sea él.