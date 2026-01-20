Estas son los 3 Inmuebles más EMBRUJADOS de la CDMX ¿te atreverías a visitarlas?

El tema del terror se ha puesto de moda en los últimos años y con la creación de contenido por parte de los YouTubers, es por ello que aquí te diremos cuáles son los 3 Inmuebles más Embrujados de la CDMX. Uno es la Casa de las Brujas, La Casa de la Tía Toña y La Casa Negra; ¿te atreverías a visitarlas?

¿Dónde están ubicados los 3 Inmuebles más Embrujados de la CDMX?

La Casa Negra se ubica en la Delegación Álvaro Obregón 191, Roma: Este recinto fue una casa porfiriana, la cual fue ocupada como hospital durante una epidemia de tifoidea en el año de 1935, esta enfermedad se pensaba que era una maldición, por lo que fue quemada por un grupo de vecinos, lo cual ocasionó la muerte de muchos enfermos, enfermeras y médicos.

La estructura no tuvo ningún daño, pero el inmueble fue restaurado y vendido a la familia del apellido Mondragón, el cual era un matrimonio con 3 hijos; sin embargo, tres meses después, toda la familia falleció y el motivo nunca fue esclarecido.

Posteriormente, este domicilio fue expropiado y en la actualidad ha sido ocupado por varios inquilinos, pero también por personas que viven en la calle; sin embargo, nadie ha podido vivir más que unos días. De hecho, los residentes aseguran que por las noches la temperatura baja mucho y se escuchan gritos, pero también ruidos de puertas y ventanas que se azotan.

La Casa de la Tía Toña esta muy cercana a una barranca y se dice que en este recinto vivía una mujer con mucho dinero, de hecho, se dedicaba a ayudar a niños en situación de calle. Los menores le robaban la joyería para venderla, pero si ella los veía, los castigaba de maneras muy malas; con el paso del tiempo y como la señora no veía un cambio en ellos, harta de los robos, comenzó a aventar a los infantes por el vacío, y quienes pasan, dice que a la fecha se escuchan los gritos de desesperación de los niños. Este recinto se ubica en la 3° Sección, Bosque de Chapultepec.

Terminamos con La Casa de las Brujas; este recinto es un edificio con una muy bonita construcción al puro estilo inglés. Se creó en el año de 1908 e incluye una aguja que sirve como decoración en el techo, también cuenta con algunas ventanas que parecen formar un rostro con un sombrero de bruja.

De acuerdo con los relatos de las personas, en este habitaba Pachita, la famosa curandera que hacía trabajos y rituales para políticos, personajes de la farándula y empresarios; de hecho se dice que hacía intervenciones quirúrgicas, pero sin el equipo necesario y en un lugar meramente clandestino; donde algunos de sus pacientes murieron.

Los lugareños aseguran que, han visto actividad paranormal, entre gritos y lamentos, así como el movimiento de los muebles e incluso se ven algunos rostros de las personas en las paredes; si quieres averiguar debes ir a Plaza Río de Janeiro, Roma.

