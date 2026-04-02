Top 5 avistamientos OVNI en México que siguen sin explicación científica

México se ha mantenido como un fuerte escenario de reportes sobre objetos voladores no identificados (OVNI). A pesar de que muchos fenómenos tienen explicaciones científicas, algunos casos han sobresalido, manteniendo un intenso debate entre investigadores y amantes del fenómeno OVNI.

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¿Estamos solos? Los avistamientos OVNI más famosos en México que generan debate

El incidente de Coyame, Chihuahua

Sin lugar a dudas, uno de los casos más conocidos sobre el fenómeno OVNI en México ocurrió en 1974, cuando se reportó que un objeto no identificado habría caído en Coyame, Chihuahua, tras ser detectado por radares en la frontera norte. Este hecho, con el paso del tiempo, ha sido objeto de múltiples investigaciones y teorías conspirativas.

El piloto que afirmó perder el control de su avión

En 1975, un piloto conocido como Carlos Antonio de los Santos reportó que tres objetos rodearon su aeronave mientras se encontraba volando cerca de Tequesquitengo, lo que terminaría por provocar una situación de riesgo al declarar que perdió el control de la nave.

Luces extrañas en Tijuana y Rosarito

En 2022, cientos de personas declararon observar luces brillantes en el cielo nocturno de Baja California. A pesar de que las autoridades sugirieron que se trataba de ejercicios militares, el fenómeno generó diversas especulaciones entre los habitantes y la comunidad digital.

Ciudad Pemex, Tabasco y las esferas luminosas

Diversos habitantes han reportado fenómenos extraños acompañados de luces y supuestos fenómenos eléctricos, lo que convirtió este caso en uno de los más comentados por investigadores y fenómenos OVNI.

Tepoztlán, un punto frecuente de avistamientos

El Pueblo Mágico ha sido ampliamente relacionado con múltiples reportes de objetos luminosos en el cielo, atrayendo la atención de cientos de turistas y curiosos apasionados del fenómeno extraterrestre.

¿Existe vida extraterrestre?

Hasta ahora, la comunidad científica no ha logrado confirmar la existencia de la vida fuera del planeta Tierra de manera oficial; no obstante, recientes archivos señalan la posibilidad de que los seres humanos no sean los únicos en el espacio exterior, lo que ha encendido todo tipo de especulaciones.