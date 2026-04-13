¿Fenómeno paranormal? Trabajador capta misteriosa risa en feria de Monterrey a las 3:55 a.m. y desata intriga en redes

Recientemente, se ha vuelto viral un corto video en donde se muestra el inquietante momento que vivió un supuesto trabajador de la feria de Monterrey al captar una extraña risa alrededor de las 3:55 a.m. De acuerdo con lo que se comparte dentro de la conversación digital, el vigilante junto a su hermano eran los únicos que se encontraban realizando actividades bajo la lluvia.

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Video viral desata teorías en redes sociales

El corto video rápidamente comenzó a ganar popularidad en redes sociales, propiciando todo tipo de reacciones entre los usuarios, pues mientras algunos aseguran que se trata de material fidedigno de actividad paranormal, algunos otros consideran que se trata de una simple coincidencia o un sonido provocado por el mismo ambiente.

¿Fenómeno inexplicable o explicación lógica?

A pesar de las múltiples reacciones dentro de la conversación digital, hasta ahora no se ha dejado en claro el origen de la misteriosa risa, lo que alimenta el misterio sobre los fenómenos paranormales dentro de espacios como ferias y circos.

Lo único cierto es que el video ha causado diversas reacciones, pues a pesar de que los respectivos argumentan que el material podría tener una explicación lógica, los creyentes de lo paranormal aseguran que no todo tiene una explicación y aseguran que este tipo de lugares suelen estar ampliamente cargados de energía que transforma el ambiente.