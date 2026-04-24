¿Fenómeno paranormal? Sombra de niño atraviesa pared y el video se vuelve viral

Dentro del universo de los creyentes de lo paranormal, una de las creencias más comunes es la capacidad de los fantasmas de atravesar objetos sólidos, como paredes, techos, autos y demás. Es ahora que los creyentes del fenómeno han comenzado a viralizar un corto video en el que se puede ver una supuesta figura atravesando una pared y hasta espantando a una mascota.

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¿Qué se puede ver dentro del fantasmal video?

La cuenta @ghosthunters35 de tiktok, compartió un corto video de una supuesta cámara de seguridad en la que aparentemente se puede observar a un fantasma pasando por en medio de una pared. En el video se muestra la sala de lo que parece un hogar común. Lo terrorífico comienza cuando al fondo de la imagen se puede ver a un ente pasar atravesando una pared y desapareciendo en el acto, provocando un momento de incertidumbre que explotó cuando una de las mascotas que se encontraba dentro de la habitación a a la cual entró el fantasma, salió disparada aumentando el miedo.

¿Por qué se cree que los fantasmas atraviesan objetos sólidos?

De acuerdo con expertos en el tema paranormal, se cree que los fantasmas existen dentro de un plano distinto al nuestro, y al estar en una “vibración” al no tener una presencia sólida, no interactúan de la misma manera sería capaces de atravesar objetos sólidos sin problemas.

¿Fenómeno paranormal o video editado?

Tras viralizarse el corto video dentro de la conversación digital, se ha comenzado a especular sobre la viabilidad del video, pues mientras algunos creen que se trata de evidencia paranormal, real, los más escépticos advierten de que le video podría ser manipulado e incluso creado por una inteligencia artificial. Lo único cierto es que hasta ahora no se puede confirmar más sobre hecho ya que ni los involucrados o las autoridades han confirmado la veracidad del metraje.