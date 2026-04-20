VIDEO | Impactante: Iluminan con un láser un objeto extraño y el cielo parece responder. ¿Fenómeno OVNI o casualidad?

Dentro de las últimas horas un video ha encendido las redes sociales tras darse a conocer un extraño video en el que se puede observar cómo un grupo de personas iluminan a un objeto extraño que se posicionó sobre ellos, provocando que poco después el cielo comenzará a llenarse de luces extrañas en distintas zonas.

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Aparecen luces extrañas tras iluminar un supuesto OVNI en el cielo.

Dentro de las imágenes se puede observar de manera clara cómo tras lograr contacto con el objeto mediante un láser de alta potencia, comienzan a aparecer diversos puntos luminosos, creando una escena intrigante que destapó diversas teorías.

Algunos seguidores del fenómeno OVNI advierten que podría tratarse de una nave extraterrestre presentando algunos fallos debido a la interferencia del láser, mientras algunos escéptico advierten que podría tratarse de alguna nave no conocida de origen humano o hasta de un video manipulado por inteligencia artificial.

¿Qué han dicho las autoridades sobre lo ocurrido?

A pesar de que, dentro de la conversación digital el curioso video ha generado cientos de reacciones y teorías, hasta el momento, no se han dado a conocer versiones oficiales sobre lo ocurrido, ni por parte de los involucrados, como de las autoridades y expertos del fenómeno OVNI.

El fenómeno OVNI dentro de México

Con el paso de los años, el fenómeno OVNI se ha colocado dentro del gusto y curiosidad de los mexicanos, pues de acuerdo con datos desclasificados de archivos del Gobierno de México, hasta el año 2024 se contabilizaban poco más de 500 avistamientos, siendo el año 2009 el más activo de todos.