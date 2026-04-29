VIDEO | Captan misteriosa figura en hospital abandonado y desata terror

A través de redes sociales se viralizó un video donde un usuario captó en video una misteriosa figura en el antiguo hospital de Tlatelolco. En esta grabación se aprecia desde lo lejos las ventanas que dan a los cuartos del mencionado recinto, y en un momento se ve una silueta que pasa, esto ha causado el debate entre los cibernautas.

De acuerdo con los comentarios que se dan en el video, algunos usuarios señalan varias teorías, una de ellas es que, personas en situación de calle suelen habitarlo y es por ello que, algunas veces se ven las sombras; por otro lado, otros cibernautas descartan la idea de que se trate de algo extranormal, y confían en que, es la silueta de alguien que pasó en el edificio de enfrente justo en donde están grabando, juzgue usted mismo.

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¿Qué les pasó a los jóvenes que exploraron el antiguo Hospital de Tlatelolco?

En el 2025 unos jóvenes que se dedican a crear contenido de expediciones y exploraciones urbanas pudieron visitar el Hospital del ISSSTE “Gonzalo Castañeda”, la cual había sido abandonada desde el 2011 y que, además, tenía riesgo de colapso. El inmueble estaba lleno de grafitis, y su atmósfera de historia de terror hicieron que despertara el interés de estos chicos.

En un video, se puede observar cómo el grupo de creadores de contenido recorre algunas de las habitaciones de este recinto, pero, en el multimedia se alcanza a escuchar lo que parece ser un grito estremecedor, esto provocó el pánico y que los chicos corrieran rápido. En la grabación se ve a uno de los TikTokers correr, pero antes de esto, este grupo estaba pidiendo que los espantaran.

https://www.tiktok.com/@jama_jb/video/7501170640951528722?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7580031456425100811

El Hospital del ISSSTE “Gonzalo Castañeda” ya fue demolido

A finales de diciembre de 2025 se dio a conocer que, se llevaría a cabo la demolición del antiguo Hospital Dr. Gonzalo Castañeda, y uno de los factores para llevar a cabo dicho suceso, es que este recinto representaba un peligro para la sociedad debía a un posible derrumbamiento.