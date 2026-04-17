¿Intruso o fenómeno paranormal? Familia capta una extraña presencia dentro de su hogar y el resultado impacta

En las últimas horas, la familia Pitt ha dado mucho de qué hablar dentro de la conversación digital sobre lo paranormal, después de que se dieran a conocer unas supuestas imágenes en las que se puede ver a una entidad extraña merodeando por su hogar. De acuerdo con la propietaria de la cámara de seguridad de 34 años no se trató de un robo y no había señales de entrada forzada o de algo fuera de lo normal, por lo que la entidad captada desató especulaciones.

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¿En donde fueron tomadas las imágenes de la supuesta entidad paranormal?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el hecho sucedió en Pensilvania, donde Amanda captó una figura extraña después de ser despertada por fuertes pisadas la madrugada del 21 de octubre. Al principio Amanda especuló que se trataba de alguno de los miembros de su familia, pero a la hora de revisar las habitaciones descubrió que no había nadie fuera de sus camas.

Conforme la tensión crecía, Amanda decidió revisar las imágenes de seguridad de la vivienda en donde descubrió una figura extraña de pie en la entrada de la cocina, ante lo sucedido junto con su esposo decidieron revisar el domicilio a fondo sin poder encontrar ninguna señal del intruso.

Las señales que aumentaron las especulaciones sobre el fenómeno paranormal

De acuerdo con lo revelado por Amanda, lo que despertó una mayor sospecha fue su perro , Ollie un pastor inglés quien presentaba un comportamiento fuera de lo habitual. Tras revelarse las imágenes las especulaciones no tardaron en comenzar, pues mientras algunos advertían que se trataba de una mancha o error de cámara, algunos otros aseguraban que se trataba de actividad paranormal captada en cámara.