Ovni real o IA, este Objeto Volador No Identificado fue captado en el cielo de Tijuana, México

A través de las redes sociales se han hecho viral unas fotos en donde fue captado un OVNI en el cielo de Tijuana, México. En dicha imagen se alcanza a visualizar lo que parece ser una nave espacial, la cual es catalogada como un Objeto Volador No Identificado; sin embargo, el debate se puso en la mesa y algunos usuarios señalan que sólo se trata de un montaje, mientras que otros más, aseguran que sí se trata de seres que no son de este planeta, juzgue usted mismo.

¿Qué es un OVNI?

La palabra OVNI significa Objetos Voladores No Identificados y son naves u objetos que se alcanzan a ver en el cielo, pero que no son identificados como un globo meteorológico, avión u algún fenómeno natural o cualquier objeto que haya sido conocido por la humanidad. Estos seres han sido captados en varias partes del mundo, y el territorio donde han sido vistos en México.

En dónde se han visto los OVNIS en México

Tamaulipas

Se dice que, en Tamaulipas existe un base alienígena, e incluso los habitantes de este estado están convencidos de que la zona está protegida por seres extraterrestres, y muchos han visto luces extrañas en el cielo. Esta supuesta base estaría ubicada a 1.3 kilómetros del litoral de Playa Miramar en el Golfo de México.

Popocatépetl

El Volcán Popocatépetl es otro sitio donde se han visto este tipo de objetos alienígenas e incluso se dice que, posiblemente también este una base extraterrestre de este tipo. De hecho, en un reciente estudio del Programa de la Humanidad de la Universidad de Harvard, el cual está encabezado por los investigadores Brendan Case y Tim Lomas, han planteado que, los avistamientos podrían no venir del espacio exterior sino del subsuelo terrestre, y la teoría plantearía que dichos seres que entran y salen del volcán son llamados criptoterrestres, mismos que viven en las profundidades de los volcanes, montañas y océanos.

