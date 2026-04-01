¿Extraterrestre en Cancún? Video de extraño ser negro causa impacto en redes sociales

Recientemente, los usuarios de redes sociales han viralizado imágenes y un vídeo sorprendente que mostraría un presunto avistamiento real de un “alienígena" en Cancún, México. El misterioso material ha generado miles de reacciones debido a la apariencia extraña de figura captada en cámara debido a su apariencia de reptil humanoide de color negro y de gran altura.

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Figura comparada con Venom genera teorías en internet

Algunos internautas han señalado que el extraño ser mantiene similitudes con el personaje de ficción Venom, esto gracias a su silueta oscura y apariencia intimidante. Sin lugar a dudas, las imágenes captadas han despertado especulaciones y múltiples teorías sobre la verdad del extraño ser. Mientras algunos sugieren que podría tratarse de una campaña de marketing, edición digital generada por IA o incluso un disfraz, algunos otros advierten que podría tratarse de contenido real.

Redes sociales debaten autenticidad del avistamiento

El corto video se viralizó de manera instantánea, sumando comentarios y reacciones, pues lo extraño de la criatura coincide con relatos e historias relacionadas con visitantes del espacio exterior. No obstante, mientras algunos consideran que podría tratarse de un fenómeno inexplicable, otros creen que la grabación podría tener una explicación lógica. Lo cierto es que el corto video ha dado mucho de qué hablar.

Se debe señalar que hasta ahora no existe ningún tipo de confirmación oficial sobre la veracidad del supuesto video, ni de parte de quien grabó el contenido como de aquellos involucrados, lo que aumenta las especulaciones sobre el fenómeno extraterrestre en México.

