¿Milagro o de miedo? Figura de la Virgen parpadea y sonríe en plena misa, todo fue captado en un video

Una figura de la Virgen en una iglesia fue grabada en un video, donde al parecer parpadea en plena misa y también sonríe. A través de las redes sociales se ha hecho viral un el momento en donde un usuario grabó como esta estatua parpadea y al parecer da una pequeña sonrisa, todo mientras sostiene una cruz. El multimedia ha generado controversia ya que todo sucede en cuestión de segundos, pero esta escena que dura poco tiempo, ha generado mucho interés entre los internautas.

¿Es IA, editado o simplemente un evento paranormal?

El debate sobre este video en redes sociales ha generado mucha controversia, puesto que, con la llegada de la Inteligencia Artificial, algunos usuarios señalan que puede ser material creado por la IA; otros más aseguran que es un video editado, pero, otros tantos señalan que sí puede ser un milagro, o bien un evento paranormal.

De acuerdo con algunos expertos, el hecho de que una figura divina como la de la Virgen se ve, no siempre quiere decir que se trate de algo bueno; en varios videos se ha podido ver cómo otras figuras se mueven de la nada o incluso los mismos trabajadores de la iglesia señalan que, lejos de darles asombro o tranquilidad, les ha causado un poco de miedo debido a la manera en que suelen presenciar estos eventos.

¿Cuándo es Semana Santa?

La Semana Santa representan 4 días en donde Jesús Cristo ingresó a Jerusalén, en este día, el hijo de Dios fue recibido con ramas de palma y mantos por cientos de personas, sin embargo, este evento simboliza la llegada del Reino de Dios y la venida del Mesías en los evangelios.

El jueves santo es cuando se da la Última Cena, donde hace el ritual de la eucaristía con el pan y vino, pero de igual manera es cuando Cristo revela que será traicionados por uno de sus apóstoles, quien recibió unas monedas de oro tras revelar en dónde se llevaría a cabo esta reunión.

Para el viernes, este día se da la pasión de Cristo, desde que es entregado con Poncio Pilato y con Herodes, sin embargo, es el primero quien lo condena a la crucifixión luego de que el pueblo decidiera liberar a Barrabas, un asesino y delincuente, que fue liberado; en esta fecha es cuando el hombre crucifica al Hijo del Dios para que la humanidad sea perdonada.

Se termina con el Sábado de Gloria, aquí es la resurrección de Cristo, luego de que su cuerpo fuera guardado en una cueva, sin embargo, el Mesías regresa de la muerte para que sus apóstoles sepan que sí es el hijo de Dios.