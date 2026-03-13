¿Por qué los japoneses dicen “Moshi Moshi”? La extraña leyenda sobre demonios y kitsune

Seguramente alguna vez has escuchado en redes sociales, cine, televisión o hasta de viva voz a alguien responder una llamada con “moshi moshi”, y seguramente sin saber más del contexto, lo asocias a una manera de decir “hola”. No obstante, alrededor de esta expresión existe una curiosa leyenda relacionada con lo paranormal y el folclore japonés y aún más con una realidad que puede sorprender a más de uno.

A pesar de que el verdadero origen de la expresión es meramente lingüístico, la historia popular que se ha extendido en la conversación digital y relatos culturales añade un toque de misterio que ha mantenido viva la curiosidad sobre este peculiar llamado.

La leyenda de los espíritus que no podían decir “moshi moshi”

Dentro del folclore japonés existen los llamados Kitsune, los cuales se presentan como criaturas sobrenaturales conocidas por su alta inteligencia y capacidades para transformarse en humanos, ya que en las historias tradicionales se les asocia con el espíritu del zorro, el cual puede engañar a las personas al transformarse.

De acuerdo con la leyenda moderna leyenda moderna, estos seres están relacionados con la llegada de los primeros teléfonos a Japón, pues los kitsune y otros espíritus llamados yōkai no son capaces de repetir palabras o pronunciar correctamente la expresión “moshi moshi”. Es por ello que cuando alguien respondía una llamada repitiendo la frase dos veces, se suponía que estaba confirmando que realmente era un ser humano y no un espíritu disfrazado.

De acuerdo con el mito, estas criaturas solo podían decir “moshi” una vez, pero no repetir la expresión completa, lo que delataba su verdadera naturaleza.

El mito de que los espíritus podían robar almas por teléfono

Algunas otras versiones más oscuras señalan que los espíritus intentan engañar a las personas a través de la voz, en especial en una época en la que las comunicaciones telefónicas apenas comenzaban a popularizarse.

El verdadero origen del saludo telefónico japonés

Si vamos más allá de las leyendas, el origen real de “moshi moshi” está relacionado con la evolución del idioma japonés durante la Era Meiji. Pues se cree que la expresión proviene del verbo mōsu, una forma humilde de decir “hablar” o “decir”. En los primeros años del uso del teléfono, las operadoras utilizaban la frase “mōshimasu”, que puede interpretarse como “estoy hablando”.

Una leyenda que sigue viva en la cultura popular

A pesar de que la frase se puede expresar de manera real y lingüística, la leyenda de los kitsune y los espíritus incapaces de pronunciar “moshi moshi” sigue ganando popularidad en internet dentro de la comunidad digital.