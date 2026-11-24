En las últimas horas, memorias del difunto Papa Francisco le ha dado la vuelta al mundo, pues aseguró en su diario que vio en diversas ocasiones al diablo, palabras que han hecho estremecer a propios y extraños.

Como si se tratara de uno de los relatos más impactantes y reveladores de la historia contemporánea, este martes el Vaticano publicó “El Diario Íntimo del Papa Francisco”, donde junto a más impactantes anécdotas escribió a puño y letra su día a día entre 1992 y el 2024, donde habló sobre la travesía que pasó al ser elegido como “Papa”.

Papa Francisco asegura encuentro con el diablo

Dentro de este libro son tres los encuentros que Francisco asegura haber tenido con el diablo, aunque uno de los detalles más llamativos es que estos justamente fueron en una etapa de dos años en la que el mismo Papa revela haber tenido una “crisis espiritual”.

Según con los relatos por este, el primer encuentro habría sido en un automóvil en Buenos Aires cuando era arzobispo y se dirigía a su hogar, afirmando haberlo visto desde la ventanilla, describiendo su mirada como amenazante y seductora, a lo que señaló “No olvidaré sus ojos amenazantes”.

La segunda ocasión fue en la capilla carmelita, en Argentina donde escribió haberlo visto en el coro en una misa, donde descubrió que en su mirada podía ver cómo ardía como si se trataran de destellos de fuego.

Tras una serie de polémicas por parte del clero marcada por abusos, Francisco detalló volver haberlo visto e incluso lo escuchó, aunque este se mantuvo firme a su fe.

Otro encuentro o visión del ex Papa que llamó la atención fue cuando aseguró haber visto las mismas puertas del infierno en 2018, experiencia que consideró como aterradora, donde Dios y su Rosario fueron sus aliados.

¿Cuál es el libro del Papa Francisco y cuándo sale a la venta?

Como su nombre lo dice, en esta obra Francisco relata algunas de sus vivencias en manera de diario, pues de hecho este mismo buscaba que sus escritos fueran publicados con el fin de que la gente pudiera leerlos y apoyarse en ellos.

Este libro se publicó este martes 24 de noviembre pero estará disponible para comprar en México y todo mundo en formato físico y digital a partir del jueves 26 de noviembre.

Si bien, este libro con las memorias de Jorge Mario Bergoglio también conocido como Francisco le han dado la vuelta al mundo, es importante que sepas que fue editado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien fuera el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; además de que este contó con la autorización del Papa León XIV.