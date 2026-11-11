Un extraño avistamiento en el cielo de México despierta la curiosidad de miles de usuarios en redes sociales. En los últimos días, se viralizó un video, grabado en Ciudad Juárez, en el que se muestra a una enorme criatura voladora. Las imágenes han generado toda clase de reacciones, pues algunos internautas aseguran que podría tratarse de un dinosaurio, específicamente un pterodáctilo. De hecho, los videos fueron retomados por Jaime Maussan, quien asegura “es muy claro que se trata de un animal prehistórico”.

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El supuesto avistamiento fue captado por un transeúnte en Anapra, una zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. Una vez que el video se hizo viral, otro “juarense” compartió videos de su cámara de seguridad, donde se aprecia mejor esta misteriosa silueta con grandes alas. La figura llamó la atención por su gran parecido con un pterosaurio, un reptil volador que habitó la Tierra hace millones de años. De hecho, Maussan hace énfasis en cómo esta criatura presenta la famosa cresta de los pterodáctilos.

Como era de esperarse, el video desató un intenso debate en redes sociales. Si bien algunas personas consideran que podría tratarse de un pterodáctilo que logró sobrevivir hasta nuestros días, hay quienes creen que podría tratarse de una criatura desconocida, proveniente de otra dimensión. Aunque claro, también hay quienes recordaron que los dinosaurios forman parte de la prehistoria, por lo que la probabilidad de encontrar uno en la actualidad es prácticamente imposible y muy difícil de creer.

Las posibles explicaciones sobre el supuesto pterodáctilo que voló sobre Ciudad Juárez

Si bien el enorme tamaño y la apariencia de esta figura ha llamado mucho la atención, lo cierto es que también existen algunas explicaciones más lógicas. Por ejemplo, algunos usuarios de redes sociales aseguran que podría tratarse de una ave de gran tamaño, como un pelícano, cuya silueta se distorsionó debido a la distancia, la iluminación y el ángulo de la cámara. Bajo esta línea, la baja calidad de las imágenes también dificulta distinguir las características necesarias para identificar al animal.

Dicho esto, no existe ningún tipo de evidencia científica o histórica que confirme que la criatura captada en los cielos de Ciudad Juárez sea un pterodáctilo o alguna especie prehistórica; aunque tampoco se ha determinado qué es lo que aparece en la grabación, por lo que el caso se mantiene como un verdadero misterio. Tú, ¿qué opinas?