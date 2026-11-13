Misterio en los cielos de Estados Unidos: ordenan el cierre del tráfico aéreo mientras reportan supuestos OVNIs

¿Qué está pasando en los cielos de Estados Unidos? La tarde de este 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener temporalmente las salidas de vuelos en Estados Unidos, tras una falla en las comunicaciones del sistema de control aéreo. Curiosamente, la situación coincidió con el reporte de extrañas luces en el cielo, lo que desató toda una serie de teorías sobre la posible “llegada” de OVNIs al país. De hecho, el mismo Stephen King secundó tal versión con un contundente mensaje en X: “Los extraterrestres han aterrizado. Esa es la RAZÓN REAL de la suspensión de vuelos”.

También te puede interesar: “Es muy claro que se trata de un animal prehistórico”; Captan supuesto dinosaurio volando en México

The aliens have landed. That’s the REAL reason for the ground stop. They don’t want to start a worldwide panic. They are blind but can hear like a motherfucker. — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2026

¿Por qué cerraron el tráfico aéreo en Estados Unidos?

De acuerdo con información oficial, la FAA ordenó detener temporalmente las salida de vuelos en Estados Unidos luego de registrar problemas de comunicación en los centros de control aéreo. La medida desató el caos en los diversos aeropuertos del país, con retrasos y cancelaciones a distintos destinos. No obstante, horas después, la suspensión fue levantada y las autoridades explicaron que el incidente estaba relacionado con una falla técnica en las telecomunicaciones, además de descartar cualquier tipo de ataque deliberado.

Supuestos OVNIs son captados durante el cierre del tráfico aéreo

Mientras el tráfico aéreo se encontraba suspendido, en redes sociales comenzaron a circular varios videos sobre luces extrañas en el cielo, especialmente en la región de Tampa, en Florida. Tal coincidencia entre la suspensión de vuelos y los reportes de misteriosas luces en el cielo, desató un sinfín de teorías en redes. Hay quienes comenzaron a cuestionarse sobre si dichos objetos podrían estar relacionados con algún tipo de prueba de tecnología o actividad militar; aunque la mayoría de las versiones apuntan a la presunta llegada de extraterrestres.

Is this why they are shutting down airspace? Watching sunset in Tampa then this. #ufo pic.twitter.com/ycrtay5viH — Mike Agne | Magnelibra (@magnelibra) November 13, 2026

La explicación detrás de las misteriosas luces en Estados Unidos

Una de las explicaciones que surgió en redes sociales apunta a la actividad espacial de SpaceX, pues la compañía tenía previsto el lanzamiento de Starship Flight 15 este mismo viernes, desde Texas. Cabe mencionar que este tipo de operaciones suele producir luces muy llamativas que se pueden apreciar desde diversos lugares, aún si están alejados del punto de despegue. Tú, ¿qué opinas?