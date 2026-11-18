El supuesto avistamiento de un pterodáctilo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sigue causando revuelo en redes sociales. Luego de que se viralizara una grabación en la que aparece una presunta criatura prehistórica en la zona de Anapra, ahora ha comenzado a circular un NUEVO video en el que se aprecia al animal a mayor “detalle”; lo que ha desatado todo una serie de teorías conspirativas sobre su llegada: ¿Será que la criatura logró atravesar un “portal dimensional”?
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¿El pterodáctilo de Ciudad Juárez atravesó un “portal dimensional”? Esta es la posible explicación sobre el avistamiento
De acuerdo con una hipótesis difundida por Jaime Maussan, este tipo de criaturas serían capaces de cruzar portales dimensionales que pueden “conectarlos” con su lugar de origen y trasladarlos a distintos puntos del espacio-tiempo. Bajo esta línea, los portales funcionarían como una especie de puente entre realidades o épocas separadas por millones de años, como es el caso de los animales prehistóricos.
Si bien esta teoría ha llamado la atención, lo cierto es que no existe ningún tipo de evidencia científica que demuestre que una criatura prehistórica haya sobrevivido hasta nuestros días y, mucho menos, que son capaces de “cruzar portales dimensionales”. De hecho, Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez ha descartado que el animal que aparece en los videos virales sea un pterodáctilo, por lo que el material divulgado en internet ha sido calificado como mero “entretenimiento digital”.
Bajo esta línea, se cree que pudo haberse tratado de un ave grande, como un pelícano, cuya apariencia fue distorsionada por la luz y la baja calidad de las grabaciones, y que, después, fue modificada con IA. Aunque claro, tampoco se ha podido confirmar que el material inicial haya sido creado con inteligencia artificial, por lo que el presunto avistamiento de esta criatura de “otra dimensión” continúa siendo un misterio. No obstante, la lógica apunta a que no se trata de una pterodáctilo que desapareció hace decenas de millones de años.