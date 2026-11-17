Como cada mes de noviembre, The World Ahead, la prestigiosa edición especial anual publicada desde 1986 por la revista británica The Economist, compartió su portada en la cuál reunió un análisis de forma visual mediante iconos que dan a conocer un mensaje y un panorama sobre los grandes retos, tendencias y dilemas que podrían suceder en 2027; esto forma parte de un ejercicio periodístico así como análisis geopolítico y tecnológico; es decir, no se trata de conjeturas mágicas ya que quienes realizan dicho análisis son expertos en el ámbito político, académico, científico y empresarial. Luego de que la portada fue revelada el 16 de noviembre, esta ha causado grandes controversias ya que para muchas personas, estos mensajes son muy impactantes e incluso “alarmantes”. Por ejemplo, si bien, se muestra parte del espacio y satélites así como un telescopio, no se confirma la existencia de extraterrestres.

¿Qué reveló la portada 2027 de The Economist?

Esta portada reveló icónicos visuales que representan cuál sería el panorama del siguiente año aunque antes hay que comenzar diciendo que los únicos colores que caracterizan esta portada es el negro y el rojo así como un fondo blanco. En la portada se muestran temas relacionados a la Inteligencia Artificial ya que incluso se ve un robot. Por otro lado, el tema de la salud está presente ya que aparecen medicamentos y una jeringa. En la cuestión económica y de política se ve la presencia de mandatarios y figuras importantes de este sector. Aunado a esto hay imágenes de misiles, barcos y aviones. Por otro lado, hay iconos que representan una baja en el dólar. Además de esto la presencia del cine es parte de la portada así como de las telecomunicaciones y la crisis ambiental.

Finalmente las votaciones forman parte de la portada así como siluetas de personas que aparecen pensativas y protegiendo a niños.

¿Quién diseñó la portada 2027 de The Economist?

La portada de la edición especial de The World Ahead 2027, de The Economist fue diseñada por el artista estadounidense Cleon Peterson. Su trabajo se ha enfocado en explorar temas relacionados con la violencia, el poder y el caos en la sociedad actual moderna. Muchas de sus obras suelen ser en blanco y negro y exponen escenas de conflicto e incluso dominación lo que ha hecho que muchas personas realicen un analisis profundo de estas.