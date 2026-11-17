La red ultrasecreta de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) acaba de colapsar. De acuerdo con reportes internacionales, la red de comunicaciones internas de la agencia, conocida como NSA Net, se encuentra actualmente fuera de servicio, lo que ha dejado a los empleados de la agencia de inteligencia más poderosa del país sin poder compartir información clasificada. La caída de la red se produce en el marco del supuesto “apagón mundial”, lo que ha avivado diversas teorías de conspiración en redes sociales. Aquí te contamos TODO lo que se sabe.

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¿Qué es la NSA Net y por qué se cayó?

Tal como su nombre lo indica, la red de la NSA permite a los empleados comunicar información clasificada de manera interna. En otras palabras, se trata de una especie de plataforma en la que los trabajadores de la agencia comunican información sensible; por ello, su caída ha encendido las alarmas. De acuerdo con fuentes consultadas por CNN, la NSA está haciendo todo lo posible para determinar qué ocasionó el problema y qué tanto afectó. De momento, no hay indicios de un ciberataque.

¿La caída de la NSA Net está relacionada con el supuesto “apagón mundial”? Esto se sabe

La caída de la red ultrasecreta de comunicaciones de la NSA se produce tras una serie de fallas tecnológicas en todo el país, lo que ha avivado las teorías conspirativas de un supuesto “apagón mundial”; especialmente luego de que el espacio aéreo de Estados Unidos colapsara, debido - también - a una falla en las comunicaciones, lo que obligó a la FFA a cancelar TODOS los vuelos. Aunado a ello, otras empresas han sufrido caídas importantes en sus sistemas, como Microsoft.

The NSA’s top-secret communications network is down, according to CNN.



November 11th - Microsoft

November 13th - FAA ARTCCs

November 15th - AWS

November 16th - Chase, US Bank, Wells Fargo, USAA

November 16th - United Airlines

November 17th - NSA Net pic.twitter.com/s5rKPOJvbB — Complex (@Complex) November 17, 2026

De momento, la NSA no se ha pronunciado de manera pública al respecto. No obstante, la noticia ya ha encendido las alarmas. ¿Tú qué opinas? ¿Es una simple coincidencia? Cabe mencionar que, durante la detención de los vuelos, diversos usuarios en redes sociales comenzaron a reportar presuntos avistamientos de OVNIs… Por ahora, no queda más que esperar a que la agencia de inteligencia más importante del país se pronuncie al respecto.