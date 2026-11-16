Los OVNIs vuelven a generar conversación en redes sociales. Días después de que se reportara un supuesto pterodáctilo en los cielos de México, en Ciudad Juárez, ahora surge un nuevo video en el que se aprecia a un supuesto “ovni medusa”; lo que ha desatado un sinfín de teorías en línea, especialmente por su parecido al de una criatura similar que fue captada en Alaska, cerca de una instalación militar. Aquí las imágenes:

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🚨Juárez, Mexico 🇲🇽, a "Jellyfish" UFO is filmed floating through the sky...



These have been filmed a few times recently...https://t.co/ReRoDkJFFm pic.twitter.com/pCF2pNhAe7 — UAPWixy (@UAPWixy) November 14, 2026

¿Qué pasó en Alaska con el supuesto ovni medusa?

Recientemente, se viralizó un avistamiento de un supuesto “ovni medusa” en Alaska, Estados Unidos. Los hechos sucedieron el 15 de junio de 2026, en Anchorage, cuando una pareja grabó un objeto muy parecido al de México, cerca de una instalación militar. Según relata Sara Jane Osborn, ella y su esposo se encontraban fotografiando un arcoíris cuando notaron una figura extraña, con varias extensiones que se movían como tentáculos. Su presencia se hizo visible cerca de unos tres minutos antes de desaparecer. Lo que más llamó la atención fue que este objeto volador no identificado parecía dirigirse hacia la Base Conjunta Elmendorf-Richardson; una instalación militar estadounidense.

A woman in Alaska captured footage of a massive, jellyfish-shaped UFO with dangling tentacle-like extensions hovering near a U.S. military base before mysteriously disappearing just minutes later. pic.twitter.com/D1wKyzx2uk — Daily Loud (@DailyLoud) November 11, 2026

¿Cuál es la explicación detrás de los supuestos “ovnis medusa” en Alaska y México?

Los objetos capturados tanto en Alaska como en México despertaron un sinfín de teorías sobre una posible presencia extraterrestre. Sin embargo, no hay evidencia o pruebas que confirmen que se trata de una nave alienígena, como se menciona en diversas teorías en redes sociales. De hecho, Sean Kirkpatrick, Director de la Oficina del Pentágono, encargada de investigar fenómenos anómalos, admitió estar al tanto del videoclip grabado en Alaska y explicó que, lo más probable, es que se trate de algún tipo de cometa con cintas o serpentinas, un globo de gran altitud u otro tipo de dispositivo aéreo.

Dicho esto, no hay pruebas de que los objetos captados en México y Alaska tengan origen extraterrestre ni de que estén relacionados entre sí. Hasta la fecha, su naturaleza sigue siendo un misterio. Tú, ¿qué opinas? ¿Se trató de un simple cometa o crees que hay algo más?