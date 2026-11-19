En los últimos días, se han viralizado diversos videos en redes sociales que muestran misteriosas esferas de apariencia metálica que parecen desplazarse por los cielos de México. Los presuntos avistamientos se han presentado en Baja California y Monterrey, por citar algunos. Como era de esperarse, las imágenes han generado todo tipo de reacciones y teorías en redes sociales sobre el posible origen de estos objetos voladores no identificados, pues hay quienes aseguran que podría tratarse de actividad extraterrestre.

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Captan misteriosas esferas de metal en los cielos de México: ¿Son ovnis?

Estas grabaciones han llamado la atención de los internautas por la peculiar forma de los objetos, pues cuentan con una superficie plateada que refleja la luz del sol. Debido a esta apariencia “desconocida”, usuarios de redes sociales apuntan a que podría tratarse de presuntas naves extraterrestres, especialmente porque este tipo de avistamientos se han registrado en distintas partes del mundo, no sólo en México.

Si bien los fenómenos han despertado el interés de personalidades como Jaime Mausann, lo cierto es que no hay evidencia que confirme que estos objetos tienen relación directa con actividad extraterrestre, ni que los avistamientos estén relacionados entre sí.

¿Cuál es la posible explicación detrás de las misteriosas esferas metálicas?

Aunque las imágenes han captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, lo cierto es que existen algunas explicaciones bastante convencionales para este tipo de avistamientos. De acuerdo con expertos en el tema, estas esferas metálicas, más allá de tener relación con la vida extraterrestre, podrían ser globos meteorológicos o globos de gran altitud que adoptan una apariencia metálica debido al impacto de la luz solar. Cabe mencionar que los ángulos y el zoom de ciertas cámaras o teléfonos también pueden crear la ilusión óptica de que se está viendo una bola de metal.