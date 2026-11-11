En las últimas horas se ha comenzado a hacer viral el video de lo que parece ser un OVNI con forma de medusa gigante volando por montañas, una escena que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues es una escena bastante fuera de lo común.

Te puede interesar: “Es muy claro que se trata de un animal prehistórico”; Captan supuesto dinosaurio volando en México

Lo que se sabe sobre el video es que este OVNI fue visto cerca de una base militar estadounidense en Alaska, lo que ha despertado la curiosidad de cientos de miles de personas, pues hay quienes aseguran que es material completamente real.

Captan a ovni con forma de medusa volando en Alaska

El video ha sido compartido por medios internacionales como el Daily Mail, quienes dieron mayor contexto sobre el metraje, el cuál presuntamente fue grabado el pasado 15 de junio cuando Sara Jane Osborne se encontraba con su esposo grabando un arcoíris cuando ocurrió el avistamiento.

Relató que el OVNI tenía el tamaño de los árboles, por lo que fue fácil distinguirlo, siendo que flotaba de un lado para otro para finalmente desaparecer.

¿Qué se sabe sobre la veracidad de este video de un OVNI?

De momento ningún medio ha desmentido el video del supuesto OVNI y tampoco las autoridades correspondientes han explicado si este tiene alguna relación con la base militar que se encuentra en la zona de Anchorage.

Aunque hay quienes aseguran que podría ser un video alterado con Inteligencia Artificial, también hay quienes señalan que este podría ser un globo o un cometa… Por otro lado, usuarios en redes comparan su parecido con la medusa voladora que fue captada en Irak hace casi tres años.

De momento solo queda esperar a que fuentes oficiales emitan un comunicado sobre la veracidad de este video que le está dando la vuelta al mundo.