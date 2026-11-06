La noche del jueves, 5 de noviembre, habitantes del sur de la Ciudad de México fueron sorprendidos por misteriosas luces que aparecieron en el cielo, llamando la atención de usuarios en redes sociales debido a sus extrañas figuras e inusuales desplazamientos entre las nubes. Las imágenes fueron captadas a los alrededores del centro comercial Gran Sur, en la alcaldía Coyoacán, así como zonas de Huipulco y Coapa.

Las fotografías y los videos se viralizaron en cuestión de minutos, desatando todo un sinfín de teorías sobre OVNIs (objetos voladores no identificados), pues en uno de los audiovisuales se aprecia una especie de nave con destellos verdes y amarillos, lo que fue interpretado como presuntas señales extraterrestes; mientras que muchos otros atribuyeron la aparición de estas luces a posibles fenómenos atmosféricos. A continuación, uno de los videos para que juzgues por ti mismo:

¿Realmente eran OVNIs? La explicación detrás de las misteriosas luces que aparecieron en el cielo al sur de la CDMX

Si bien los destellos y las formas geométricas que se apoderaron del cielo generaron bastante incertidumbre en redes sociales, fue cuestión de tiempo para que surgiera una explicación. De acuerdo con diversos reportes, todo apunta a que tal espectáculo de luces estuvo relacionado con los preparativos del Ultra Festival, un evento de música electrónica que se llevará a cabo este mismo fin de semana en el Estadio Banorte, cuya ubicación está bastante cerca de la zona en la que fueron grabados los videos.

Dicho esto, los destellos y luces que aparecieron en el cielo no fueron más que el resultado de pruebas de iluminación, pues los reflectores de alta potencia suelen proyectar rayos de luz que, al entrar en contacto con las nubes, pueden crear el efecto de figuras luminosas. Por ello, las luces parecen cambiar de forma y color.

Cabe mencionar que , previo a que se diera a conocer la relación con el evento de música electrónica, diversas teorías en línea también apuntaban a drones, satélites y demás. Afortunadamente, el misterio quedó resuelto, por lo que no hay evidencia que compruebe que estas luces estaban vinculadas con actividad extraterrestre.