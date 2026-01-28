¿Montaje o IA? Pobladores de Michoacán detienen a una supuesta bruja y este es el VIDEO

¿Real o IA?, A través de las redes sociales se ha hecho viral un video donde pobladores de Michoacán supuestamente habrían capturado a una supuesta bruja en plena transformación, sin embargo, el multimedia ha puesto el debate en la mesa puesto que, algunos cibernautas aseguran que no es real o que es Inteligencia Artificial; pero otros más aseguran que sí es verídico.

¿Existen las brujas?

Hasta el momento no se tiene una respuesta concreta sobre la existencia de las Brujas , y tan sólo en México, existen un sin fin de historias sobre estas mujeres. Uno de los principales mitos que han pasado de generación en generación, son las famosas bolas de fuego, las cuales se veían en los montes, bosques o en pueblos alejados de la ciudad.

¿De dónde vienen las brujas?

Existen miles de historias sobre el origen de las Brujas , sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en sus predecesores, quienes aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la llamada bruja de Endor; pero también aparecen en el periodo clásico con forma de estriges, sin embargo, aquí aparece como unas terribles criaturas como harpías que se alimentaban de la carne de bebés.

En la mitología griega aparece Circe, quien era una especie de hechicera que podía cambiar la forma de sus enemigos en puercos, estos poderes de igual forma los tenía su sobrina Medea; quien en el pasado fue la responsable del establecimiento de una serie de figuras que, en los siguientes siglos, serían asociadas con las brujas.

Pero, fue en la época del renacimiento donde la percepción moderna de las brujas se cimentó; de hecho, un hombre de esa era pudo definir la forma en la que hasta en la actualidad se ve representada una bruja; el nombre de este sujeto es Alberto Durero, quien era pintor y grabador.

Estas son las brujas que son curanderas

En algunas regiones de México las brujas no son vistas como seres del mal, sino curanderas; estas mujeres tienen habilidades especiales para sanar y hacer remedios que se basan principalmente con ungüentos y uso de la flora y los animales locales.

Su conocimiento en la herbolaría, rituales tradicionales y magia, las convierte en seres respetados, pero también temidas; de hecho, algunas personas creen que tienen el poder de curar enfermedades, de cuidar a los humanos del mal e incluso hacer hechizos con diferentes propósitos, pero en algunos periodos de la historia de los tiempos, han habido muchos farsantes que provocaban mucho daño.