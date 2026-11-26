En los últimos días el caso del pteranodon de Ciudad Juárez le ha dado la vuelta a todo México, pues se trata de un animal prehistórico el cuál presuntamente habría sido captado por diversas cámaras e incluso en las últimas horas han comenzado a circular un nuevo video despertando la conmoción en más de uno.

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De acuerdo con el video INÉDITO compartido por Jaime Maussan, otra cámara de seguridad habría captado los momentos en los que el pteranodon volaba por los cielos de Ciudad Juárez, siendo que estas nuevas tomas pertenecen a un taller mecánico cerca a la Colonia Felipe Ángeles.

Revelan nuevo video del tiranosaurio volador de Ciudad Juárez

En las nuevas tomas compartidas, se presume que el pteranodon fue tomado un par de horas antes del video viral de original de Isaac Fernando Arteaga, es decir a las 8:45 pm, e incluso ha llamado la atención la manera en que este vuela, pues se le captó a una altura baja.

En los comentarios del mismo video se dio pie a un debate sobre la veracidad de este metraje, pues aunque hay quienes afirman que este luce poco real, hay otras personas que creen que este podría ser algo completamente verídico y que algo grande podría estar por venir.

Sobre la identidad de la persona que compartió el nuevo video no se sabe mucho, pues el mismo Jaime Maussan reveló que este pidió mantener su identidad en privado, siendo que aseguro que estas nuevas tomas las encontró revisando las cámaras de su taller mecánico.

¿El pteranodon de Ciudad Juárez es real?

Fue cerca del 11 de noviembre que un video comenzó a hacerse viral en todo México pues presuntamente había capturado a un presunto pteranodon volando por los cielos de Ciudad Juárez, las cuáles dieron mucho de qué hablar, aunque autoridades aseguran que estas no son reales.

De acuerdo con la evidencia paleontológica, los pteranodones se extinguieron hace 66 millones de años, por lo que hay quienes señalan que este video podría haber captado a otra ave como una garza o ganso que lucen distorsionados por la videocámara o incluso montajes generados con Inteligencia Artificial.