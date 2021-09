Te contamos más de los personajes principales de “Mirada de Mujer”.

“Mirada de Mujer” fue una de las telenovelas que marcó un antes y un después en la televisión de México. La historia de María Inés, Alejandro e Ignacio tuvo un gran impacto en todos los televidentes. Además, fue un gran cambio en la manera en la que se contaban las historias dentro de las telenovelas de nuestro país.

Pero, ¿quiénes son esos tres personajes tan importantes en esta historia llena de amor, de dificultades y de mucha fuerza de voluntad? Veamos.

MARÍA INÉS

María Inés es el personaje principal de la historia en “Mirada de Mujer”. Ella fue interpretado por Ángelica Aragón, y pudo ganarse el corazón del público en México. Dentro de la telenovela, pudimos ver que María Inés es una mujer que ha tenido sueños e ilusiones, pero la decepción y la rutina es lo único presente en su vida. Al ser una mujer casada y teniendo que cumplir con los estándares sociales de la época, ella tuvo que sacrificar muchos de sus deseos para poder criar a sus tres hijos y poder ser el apoyo para su esposo, Ignacio, en el hogar. De pronto se dió cuenta de que no era feliz. Su esposo la engañaba, y sus hijos no la respetaban. Su papel se redujo a ser la mujer que seguramente iba a estar en casa, sin importar qué es lo que pasara en el mundo exterior. María Inés se decide a tomar una posición de fuerza, y comienza a ver por ella antes que por nadie. Enfrenta muchos problemas en el camino, pero ella también se pudo dar cuenta de todo lo que era capaz y qué es lo que quería para su vida. Tomó muchas decisiones que a muchos les incomodaron, pero María Inés tuvo una visión muy clara de todo lo que debía hacer.

ALEJANDRO

Alejandro es otro de los personajes principales en la historia de “Mirada de Mujer”, y fue el personaje con el que María Inés se involucra sentimentalmente. Fue interpretado por Ari Telch. Su personaje es un hombre que estuvo casado, pero su matrimonio no resultó. Sus objetivos eran claros: criar de la mejor manera a su hijo (resultado de ese matrimonio fallido) y poder ser exitoso dentro de su trabajo. Encontrar a María Inés no estaba en sus planes, y eso fue un cambio radical para él. Alejandro le ayudó bastante a María Inés, él fue uno de los apoyos más grandes que ella pudo encontrar para poder lograr todo lo que siempre había querido, pero no lo había logrado. Alejandro no tuvo una vida sencilla, pues tuvo que lidiar con todo el rechazo social por su relación con una mujer mayor, el acoso por parte de su jefa en el lugar de trabajo y el choque de intergeneracional con María Inés, sus hijos y sus mejores amigas.

IGNACIO

Ignacio fue el esposo de María Inés en “Mirada de Mujer”, y fue interpretado por el actor Fernando Luján. Su personaje se convirtió en uno de los antagonistas más importantes en la historia de la televisión mexicana. Ignacio engañó a su esposa, María Inés, y todo el mundo justificaba su actuar. Él sabía cómo aprovecharse de la situación y la manera en la que podía voltear las cosas para hacer ver que todo era culpa de María Inés. Su personaje era un hombre muy cerrado, y excusándose en lo “tradicional”, tenía una actitud abusadora hacia los demás. Ignacio, además de todo esto, era muy inteligente. Utilizó muchos medios para impedir que María Inés pudiera ser feliz. Incluso puso a su propia familia en su contra. Sin poder alcanzar su cometido, se convirtió en uno de los personajes más repudiados de la TV.