Una mujer sin un brazo ayuda a Xavier a descubrir que su exesposa es una asesina. “La mujer de la carretera” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
La aparición de una mujer sin un brazo ayudará a Xavier a unir las piezas del misterio, hasta descubrir que su exesposa es una asesina.
Dicen que por las carreteras de México deambula el alma de una mujer que no sabe si está muerta o viva. Algunos piensan que es una víctima de un terrible accidente y que no puede cruzar el umbral, pero otros creen que es un espíritu cruel en busca de venganza. O por lo menos eso es... Lo Que la Gente Cuenta.