"¡MI manera de maternar no está a escrutinio público!”, Michelle Vieth alza la voz por el supuesto distanciamiento de su hijo

Michelle Vieth ni confirmó ni desmintió un posible distanciamiento con su hijo Leandro, de quien se ventiló una conversación donde aseguró que la actriz le dio a elegir entre ella, su estabilidad económica o su pareja sentimental; siendo este último por lo que el joven optó y que al parecer ocasionó el enojo de su madre, quien le retiró todo su apoyo. Así dejó clara Michelle Vieth su postura sobre este episodio, quien reiteró que no dejará a sus hijos solos ante los rumores.