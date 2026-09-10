"¡MI manera de maternar no está a escrutinio público!”, Michelle Vieth alza la voz por el supuesto distanciamiento de su hijo
Luego de los rumores de distanciamiento con su hijo Leandro, Michelle Vieth alzó la voz y dejó clara su postura sobre el acompañamiento a sus hijos.
Michelle Vieth ni confirmó ni desmintió un posible distanciamiento con su hijo Leandro, de quien se ventiló una conversación donde aseguró que la actriz le dio a elegir entre ella, su estabilidad económica o su pareja sentimental; siendo este último por lo que el joven optó y que al parecer ocasionó el enojo de su madre, quien le retiró todo su apoyo. Así dejó clara Michelle Vieth su postura sobre este episodio, quien reiteró que no dejará a sus hijos solos ante los rumores.