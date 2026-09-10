“Creo que me voy a salvar”, Chantal Andere habla sin filtros sobre la exposición de sus hijos a redes sociales

Chantal Andere asegura sentirse tranquila ante la posibilidad de que sus hijos se vean expuestos en los medios y las redes sociales como le pasó recientemente a Aitana Derbez. Chantal Andere, quien se da el tiempo para estar al pendiente de la formación de sus hijos pese a tener una apretada agenda laboral, compartió detalles sobre la celebración del cumpleaños 88 de su madre Jacqueline Andere.