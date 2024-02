Quererte Así | Capítulo 101 | Emilia quiere perder al bebé

Damián no puede quitarle los ojos de encima a Paulina, aunque ella también le echa ojos porque se le hace guapo, sabe que su corazón está con Rafael. Emilia y Rafael discuten, él le hace saber que está enterado de que el hijo que espera no es de Fred, pero ella niega todo. Alberto sigue maltratando a Perla, la tiene amarrada y le da de comer en la boca. Emilia le reclama a Paulina por haberle rechazado las acciones que le dio Rafael. Emilia se toma unas pastillas para expulsar al bebé que está esperando. Magali trata de hacer reaccionar a Gabriela para que deje de estafar a hombres, pero ella no quiere. José María y Carmela tienen una noche apasionada, ella se siente mal con lo que hizo a pesar de haberlo disfrutado mucho.