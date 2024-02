Quererte Así | Capítulo 103 | El divorcio entre Paulina y Rafael

Rafael pelea una vez más con Paulina y le pide que se divorcien de una vez por todas. Gabriela no acepta lo mucho que ama a Gil, aunque le encanta el dinero, sabe que lo de Gil es mucho mayor. La locura de Alberto es inmensa, sigue amarrando a Perla para que no se vaya de casa pero ella no se queda quieta, logra safarse y le mete un golpe en la cabeza a él con un adorno. Adalina quiere aprovechar el mal rato que está pasando Rafael, pero él no tiene interés en ella. Perla logra escapar de casa y le pide ayuda a sus padres y a su hermano, pero ahora Alberto la tiene en la mira y no la dejará en paz sin antes vengarse. Magali está harta de que Diego no haga nada en casa y quiere que trabaje. Paulina se da la oportunidad de salir con Damián. Genaro quiere abusar de Carolina junto con otro amigo.