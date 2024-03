Quererte Así | Capítulo 107 | Gil se volvió loco

Paulina escucha a Alberto hablar con Emilia sobre sus aventuras, cada vez se percata más del mal hombre que es Alberto. Damián está contento, pues sabe que la reconciliación entre Rafael y Paulina es cada vez más lejana y él puede entrar ahí. Daniel y el ex de Cristina no dejan de pelear por ella. Carmela está muy preocupada porque podría ir a la cárcel por dañar a Amílcar. Adalina le agradece a Rafael por ayudarla en su carrera de cantante, aunque no ha despegado todavía. Gil está muy dolido porque se da cuenta que Gabriela solo lo ha utilizado y ha estado con más hombres al mismo tiempo que lo hacía con él. Rafael conoce a Damián.