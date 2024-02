Quererte Así | Capítulo 91 | La boda de Magali y Diego

Alberto está preocupado porque Marisela lo amenazó con hablar de él, pero tiene armas para poder devolverle la mala jugada. Daniel se quiere hacer el fuerte con sus sentimientos, pues extraña a Cristina pero lo niega; además, Julián no deja de molestarlo. Diego y Magali se casan por fin y Alberto llega para arruinarles el bello momento, no puede evitar sacar su veneno. Gustavo y Marisela visitan a Emilia para hacer una tregua y dejar las cosas por la buena, pero Emilia no quiere hacerlo. Alberto visita a Perla en su casa para hablar con Carmela y asegurarle que quiere todo bien con su hija, pero Carmela no está nada contenta de esa relación. Rafael sigue con la idea de querer ayudar a Adalina en su carrera comoi cantante, no sabe lo mala que ella es realmente. Marisela le pide al hombre que ha regresado a su vida, que termine con la vida de Alberto para poder tener dinero ambos. Alberto y Emilia están pensando en qué hacer para terminar con el amor entre Rafael y Paulina.