Quererte Así | Capítulo 94 | ¿Daniel es culpable?

Rafael se ha creído todo lo que Emilia ha querido que se crea, está seguro de que Paulina apoya los planes malévolos de su madre pero está muy equivocado. Gustavo ayudó a Marisela a deshacerse del cuerpo de Nacho. Adalina se entera que Paulina está hospitalizada pero no quiere decirle nada a Rafael, pues lo quiere para ella sola. José María no cree en las palabras de Emilia, pues la conoce y sabe de lo que es capaz. Cristina cuestiona a Alberto sobre el video que fue sacado a la luz sobre ella, pero su hermano le niega tener algo que ver con ello. Toda la familia de Daniel está preocupada por él, no saben cómo hacerle para sacarlo de la cárcel. Alberto quiere comprarle acciones de la empresa a Gustavo, pero él se niega. Carmela vuelve a estar en la cama con Amílcar, cayó nuevamente en sus redes. Ramón está cada vez mejor con la terapia que está tomando.