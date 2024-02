Quererte Así | Capítulo 97 | Alberto el golpeador

Alberto toma los golpes que le da a Perla como algo irrelevante, aunque ella le hace saber que eso no está bien, a él no le importa y lo sigue haciendo. Carmela trata de convencer a José María de que regresó con Amílcar porque en realidad quería, aunque sabe que no es así. Paulina le reclama a Rafael por no haber ido al hospital en todo el mes que ella estuvo en coma. Adalina le niega a Gil el saber lo que le estaba pasando a Paulina. Cristina visita a Daniel en la cárcel, pues siente feo saber que está ahí. Perla quiere aliarse con Marisela para quedarse con el dinero que dejó Matías.