Quererte Así | Capítulo 98 | El seguro de vida

Gustavo teme que el hijo que está esperando Emilia pueda ser de él, pues sabe que estuvo con ella justo poco antes de embarazarte. Ramón visita a Paulina en el hospital y ella se alegra mucho. Genaro le aconseja a Amílcar que compre un seguro de vida, pues tiene un plan macabro respecto a ello. José María ya no aguanta más y corre desesperadamente a visitar a Carmela, a quien llega y de inmediato la besa pero ella lo rechaza. Diego renuncia a la empresa, pues no quiere que Alberto esté a su mando. Emilia y Adalina pelean en el hospital, pues Emilia le avisa a Adalina que los planes cambiaron. Wendy quiere que Gabriela vuelva a su vida, la extraña mucho y se acerca a Gustavo para que lo ayude. Gabriela habla con Gil y le dice que no pueden estar juntos una vez más. Rafael y Paulina deciden darse un tiempo.