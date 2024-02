Quererte Así | Capítulo 99 | Paulina recuerda quién la tiró

Gustavo cuestiona a Emilia sobre quién es el padre del bebé que está esperando, ella le asegura que es de Fred aunque eso no es verdad. Gabriela se niega a seguir viendo a su madre. Rafael llega al hospital a buscar a Paulina pero ella ya no está, pues pidió la dieran de alta. José María insiste en tener algo con Carmela pero ella se niega, pues cuando ella quiso él no. Javier tiene cáncer, le acaban de informar que aunque se haga un tratamiento no podrá vivir más que un año. Cristina le dio el perdón a Daniel para que saliera de la cárcel. Paulina comienza a recordar la caída que tuvo gracias a su madre.