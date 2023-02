Quiéreme Tonto | Capítulo 25 | Consorcio Dorelli.

En el capítulo 24 de Quiéreme Tonto: Todos los familiares de Victorio Dorelli se reúnen con el notario público para la junta del consejo directivo de las empresas constituidas del consorcio Dorelli. Lo que no saben es que Victorio se encuentra viéndolos mediante una cámara escondida porque quiere ver la reacción de todos al enterarse de que Julieta se va a convertir en la nueva directora general de la empresa. Una vez que hacen el anuncio, todos comienzan a mostrar su enojo por la decisión que se tomó. Mientras que Lázaro le dice a David que tiene algunas dudas, quiere saber cuándo y dónde grabo el video su papá, incluso piensa que él junto con Julieta estaban de acuerdo de sacarlo del consorcio.

Después Victorio le dice a Julieta que Lázaro está realizando una huelga de transportistas para asustarla y renuncie al puesto. También tiene que tomar posesión de la mansión, que ella puede gobernar el lugar, le pide que ponga en su lugar a Ximena que puede hacer lo que quiera con ella, pero Julieta se enoja y dice que eso no lo va a hacer, que ella no va a tomar venganza. Lo único que va a arreglar son todas las cosas que están mal en el corporativo y que le va a preguntar a su asesor legal Guillermo por donde debería empezar a trabajar.

¡Revive los capítulos completos de Quiéreme Tonto!