Quiéreme Tonto | Capítulo 42 | El arresto de Julieta Dorelli.

En el capítulo 42 de Quiéreme Tonto: La policía detiene a Julieta por fraude, después la llevan al reclusorio femenil, ahí una presa le pregunta por qué está ahí, ella le responde que fue por confiar en un hombre, le pide que le cuente, pero Julieta se niega porque quiere olvidarlo. Guillermo va a visitar a Julieta, pero ella no quiere verlo, así que le pide que se vaya, pero lo único que él quiere es que le dé la autorización para que sea su abogado y así la pueda defender, solo que Julieta piensa que él fue quién la entrego a la policía.

David cree que su plan va perfecto, pero llegan los auditores a su oficina para comentarle que le van a entregar el expediente de trasportes especializados, es ahí donde recuerda que una vez el licenciado de finanzas le comento que alguien estaba desfalcando dinero a la empresa, además están reportados varios movimientos que no tienen alguna justificación.

Van a visitar a Victorio al hospital para decirle que tiene que recuperar su dinero porque es así como pudo hacer crecer su consorcio, así que solo tiene una última oportunidad, pero al escucharlo, comienza a entrar en crisis. Después Victorio confronta a David, le pregunta qué hizo con el dinero de la empresa.

Además, Lázaro le dice a su socio que él puede recuperar el consorcio Dorelli, que puede tomar el control, pero su socio le comenta que el consorcio no le interesa porque solo quiere recuperar su dinero, así que Lázaro se va a encargar de que recuperarlo, pero a cambio quiere el consorcio. Pero Antonio está dispuesto a capturar a Lázaro, así que le pide a Magdalena que le ayude a realizar un encuentro con él. ¡No te pierdas los últimos capítulos!

¡Revive los capítulos completos de Quiéreme Tonto!