Quiéreme Tonto | Capítulo 18 | El fantasma de Victorio Dorelli.

En el capítulo 18 de Quiéreme Tonto: Engracia tenía un malvado plan, pero Victorio y Julieta la cacharon y él se hizo pasar por un fantasma, logrando que Engracia creyera que se volvió loca y fue así como confesó su crimen: junto con Ximena, mató a la madre de Julieta años atrás. Entre Victorio y Julieta siguieron el juego para que pagara por lo que ha hecho, pero nunca se imaginaron que la broma llegara tan lejos.

Miguel está enamorando a todas con su bebé ahora que es padre soltero y David no quiere demostrar que la bebé se ganó su corazón, así que actúa como si no le importara en lo absoluto.

Magdalena quiere recuperar a su familia, pero Clarita ya no le cree y la rechaza. Dimas tampoco le cree y no quiere que le hagan más daño a ambos.

Las cosas se siguen complicando para todos, pues ahora, alguien mandó a volar la casa de Dimas y Clarita.

