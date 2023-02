Quiéreme Tonto | Capítulo 29 | El final del consorcio.

En el capítulo 29 de Quiéreme Tonto: Victorio no entiende por qué Julieta quiere renunciar al consorcio. Él le menciona que desde pequeña siempre le demostró su amor, siempre quería estar con él, lo acompañaba a donde fuera, comienzan a recordar muchas cosas. Julieta le dice que dónde quedo toda esa felicidad, es así como Victorio le dice que tal vez a ella le da miedo llegar a ser como él. Después de estar platicando, Victorio, le dice que, si su decisión es renunciar al consorcio, que lo haga, solo le pide que antes de marcharse ponga todo en orden para comenzar con la liquidación de la empresa. Ella le dice que no se necesita hacer la liquidación, que Miguel se puede quedar con el puesto, a lo que él le responde que no sirve como líder, mientras que en David ya no confía, además se lo entregaría a Lázaro. Por eso le dice que ella es la única que tiene el control, también le pide que se reconcilie con Guillermo y le da su bendición.

Mientras que Lázaro discute con Tiburcio porque no logro lo que prometió, así que le da dinero para que desaparezca, solo le dice que recuerde que ellos dos nunca se conocieron. Cuando le llama a David para decirle, él se enoja porque está seguro de que cuando se le termine el dinero va a regresar a buscarlos.

Además, Engracia logra escapar del centro donde estaba internada, al no tener dinero, le marca por teléfono a Ximena, para darle la noticia y pedirle que la ayude.

