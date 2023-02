Quiéreme Tonto | Capítulo 32 | El informe confidencial.

En el capítulo 32 de Quiéreme Tonto: Miguel le pregunta a Julieta por todos los misterios que tiene, que tal vez el juego del consorcio es por David, pero ella, al responderle, le miente, no le dice la verdad.

David corre al director de finanzas de la empresa, después se mete a su oficina para buscar el informe confidencial de la familia Dorelli, menciona que lo tiene que encontrar antes que su hermana porque si no él está perdido. Solo que en ese momento llega Julieta, a preguntarle qué es lo que está haciendo, ahora que está tramando, pero él le miente, le dice que descubrió que el director de finanzas estaba desviando una gran cantidad de dinero y tuvo que correrlo, Julieta no le cree nada, así que decide investigar. Mientras que Asunción se enfrenta con Victorio por cuestiones de la casa hogar, además le menciona que no es justo lo que le está haciendo a Julieta y Miguel, que ellos no se lo merecen, pero Victorio le dice que sus reclamos son por resentimiento, por la pérdida de su hija Felipa.

Lázaro llama al centro donde estaba internada Engracia, quiere encontrarla, así que le pregunta al doctor si tiene una idea de donde puede estar, lo único que le responde es que ella siempre quiso regresar a la casa hogar, así que Lázaro llega a la conclusión de que hay algo especial en ese lugar.

Además, Engracia decide ir a la casa hogar porque está segura que Victorio está vivo y lo quiere desenmascarar, pero al estar ahí se lleva una gran sorpresa.

¡Revive los capítulos completos de Quiéreme Tonto!