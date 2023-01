Quiéreme Tonto | Capítulo 22 | Hacerle caso al corazón.

En el capítulo 22 de Quiéreme Tonto: Guillermo va a buscar a Julieta a casa de Carmelita para poder platicar y arreglar las cosas y así poder entender porque se alejaron si él la ama y al principio le dicen que no se encuentra, pero al preguntar por el baño encuentra a Julieta escondida en un cuarto y estaba escuchando todo lo que él estaba diciendo. Después de un rato deciden platicar y así poder arreglar el problema que tienen y al dejarlos solos Carmelita le marca por teléfono a su hijo Rodolfo para decirle que los dos están en su casa, que no tienen nada de qué preocuparse y que de su casa saldrán reconciliados. Mientras tanto Doña Asunción esta con la angustia de no encontrar a Julieta y lo único que ella quiere es que su nieta sea feliz y si su felicidad es con Guillermo ella lo acepta porque es un muy buen muchacho y Rodolfo aún no entiende porque Don Victorio sigue escondiéndose y se preocupa porque no sabe si se está tomando sus medicamentos. Además, se empiezan a cuestionar cómo es que Victorio realizó el reparto de las acciones y David está seguro que llevara el consorcio porque Julieta está desaparecida, su hermano Miguel no cuenta y en ese momento Lázaro le pide a David que le entregue a Ximena, pero él le dice que no puede porque la necesita cerca para poder realizar una estrategia.

